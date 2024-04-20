هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول المدمس.. مفاجأة

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تناول الفول المدمس من العادات الغذائية الشائعة لدى الكثير ين خاصةً على الإفطار، إلا أن الإفراط فيه له تأثيرات سلبية على الصحة يجهلها أغلب محبيه.

الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، ذكر أن هناك تأثيرات سلبية عند تناول الفول يوميًا، ومنها الإصابة بالنقرس لاحتوائه علي نسبة عالية من البيورين الذي يؤدي إلي إرتفاع حمض اليوريك في الدم، كما أنها تؤدي إلى الإصابة باضطرابات القولون والانتفاخات وعسر الهضم، لأن قشرة الفول من الصعب هضمها.



أضرار تناول الفول يوميا

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الفول يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب لأنه يحتوي على مادة ليفودوبا التي ينتج عن تراكمها في الدم، حدوث نقص فيتامين ب6 الذي يؤدي إلى حدوث توتر وقلق، وتصل إلى الإكتئاب.





وأوضح صلاح، أن هناك تأثيرات إيجابية لتناول الفول، وتشمل ما يلي:

1- الحفاظ على الكتلة العضلية لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين.

2- الحفاظ علي مستوى السكر في الدم معتدلة لاحتوائه على كمية مناسبة من الكربوهيدرات.

3- غني بالألياف لذا يقلل من الدهون الثلاثية ويخفض من مستويات الكوليسترول في الدم.





