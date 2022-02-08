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هدية سعودية ثمينة لأسرة الطفل الراحل ريان

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الثلاثاء، 08-02-2022 11:32 ص

أعلن يوتيوب سعودي شهير، عن تقديم هدية ثمينة لوالدي الطفل المغربي ريان، الذي توفي في بئر علق فيها لمدة 5 أيام.
ورد اليوتيوبر أحمد البارقي ، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على طلب أحد متابعيه مساعدة والد ووالدة ريان، قائلا: "تم، ياخذو عمره ويجلسو شهر بمكه والمدينه، ونسال الله أن يربط على قلوبهم ويلهمهم الصبر".
وأضاف في تغريدة أخرى: "أهلنا واخوانا في المغرب اللي يعرف أي طريقه نوصلهم يفيدونا وشكرا".
وقضى الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، نحو 100 ساعة داخل حفرة بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه.
وأظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري.
وترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا، لكن شاءت الأقدار أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وحيدا قبل وقت قليل من وصول فرق الإنقاذ إليه.
 

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