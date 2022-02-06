لم تتمالك نفسها.. شاهد انهيار فنانة مصرية شهيرة أمام الكاميرا بعد وفاة ريان

الأحد، 06-02-2022
04:07 م
انهارت الفنانة مى عمر من البكاء الشديد بسبب الطفل المغربى
ريان والذى كان حديث العالم العربى فى الايام الأخيرة والذى وافته المنية امس.
وقالت مى عمر خلال لقاء عبر برنامج “etبالعربى” : كل ما يعرف قصة الطفل ريان
يتعاطف معها وجمعنا تعاطفنا
معه والقصة التى كانت صعبة للغاية بالحبس فى البئر.
وبكت مى عمر بحرارة ومتاثرة بشدة لما تعرض له الطفل والذى
عانى كثيرا فى الايام الماضية.
وأفاد التقرير ، أنه في حدود الرابعة صباحًا كانت فرق الإنقاذ
على بعد مترين من الطفل العالق ريان وما بينهما أنفاسًا يحبسها العالم ، متابعًا أن
القصة بدأت في 1 فبراير بإقليم شفشاون بشمال المغرب ،حيث سقط ريان في بئر عند عمق
32 مترًا وفي نفس اليوم نزلت فرق الإنقاذ إلى البئر لانتشال ريان لكنها فشلت.
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