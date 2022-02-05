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صورة الطفل ريان ميتًا داخل سيارة الإسعاف تغزو مواقع التواصل

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ريان
Native
Teads
السبت، 05-02-2022 11:53 م
نشرت وسائل إعلام مغربية، صورة قبل أنها للطفل ريان من داخل سيارة الإسعاف بعد إخراجه من البئر ميتًا.
ونقل التليفزيون المغربي عن مسؤولين حكوميين، إن الطفل ريان توفي قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه، وليس كما يقال بأنه توفى أثناء عملية نقله في سيارة الإسعاف أو أثناء إنعاشه.
وأعلن التلفزيون المغربي الرسمي وفاة الطفل ريان بعد جهود مضنية حاولت فيها فرق الإنقاذ إخراجه من البئر التي مكث فيها لمدة 5 أيام.
وقدم العاهل المغربي الملك محمد السادس العزاء بوفاة الطفل.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أنه “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.”



 

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