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هددت بفضح فنانين ومسؤولين كبار.. أول حكم قضائي ضد «جوجو دعارة»

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هددت بفضح فنانين ومسؤولين كبار.. أول حكم قضائي ضد «جوجو دعارة»

جوج-العراقية
جوجو
Native
Teads
السبت، 26-11-2022 10:31 ص
أصدرت السلطة القضائية العراقية، حكما أوليا بالسجن 5 سنوات بحق المدان "جوجو دعارة" المثير للجدل.
وقال مصدر قضائي لموقع"العين الإخبارية"، إن "السلطة القضائية أصدرت حكما بحق (جوجو دعارة - متحول جنسيا) بالسجن لمدة خمس سنوات"، مشيرا إلى أن "هناك أحكاما أخرى من الممكن أن تصدر خلال الأيام المقبلة عن دعاوى عديدة".
وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت "جوجو دعارة"، في مايو الماضي، بعد عملية استدراج من خارج العراق حيث تمت الإطاحة بها في وسط بغداد.
وأثارت قضية اعتقال ما يعرف "جوجو دعارة"، جدلاً ولغطاً في الأوساط العراقية العامة بعد أن ادعت عبر مقاطع فيديو بثتها عبر مواقع السوشيال ميديا أنها تمتلك أدلة إدانة بحق عدد من المسؤولين الكبار.
واعتقلت "جوجو دعارة"، التي تحمل الجنسية الأمريكية، بتهم ابتزاز إلكتروني مارستها ضد عدد من الفنانين العراقيين وبعض قادة الأجهزة الأمنية الحساسة.
وعرفت "جوجو"، عبر منصات التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع مصورة تتسم بالعبارات النابية التي تخدش الحياء وتعرض الأخلاقيات الاجتماعية إلى التشويه.
وكشف مدونون عن معلومات للمتحولة جنسياً جوجو، من خلال نشر بطاقته الشخصية بحسب ما يزعمون وهو يحمل بالأصل اسم عبدالله عبد الأمير.

وتضاربت الروايات بشأن مدينته ومسقط رأسه حيث أكد البعض أنه من سكنة السماوة وآخرون نسبوه إلى محافظة البصرة.
 

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