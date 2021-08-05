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نهلة زكي تحصل على حكم بحبس «السبكي» 3 سنوات

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الخميس، 05-08-2021 01:06 م

أصدرت محكمة جنايات بنها حكماً بحبس المنتج السينمائي محمد حنفي متولي السبكي والشهير بمحمد السبكي بالسجن المشدد ثلاث سنوات وإلزامه بالمصروفات القضائية.
وترجع وقائع القضية للبلاغ المقدم من الفنانة الشابة نهلة زكي التي اتهمت فيه محمد السبكى بتزوير توكيل منسوب إليها متضمن بيع سيارة مملوكة لها رقم س ن ي ٩١٨٦ ماركة ميني كوبر حيث استعان بسيدة مجهولة وزج بها للمثول أمام مكتب توثيق العبور واشترك معها بطريق التحريض في تزوير التوكيل رقم ٤١٤أ لسنة ٢٠١٥ توثيق العبور وتزوير محضر التصديق الرقيم ٥٣٤٠ حرف س لسنة ٢٠١٥ وأضاف ملكية السيارة لنفسه.
وقد انتهت التحريات إلى صحة الواقعة، وكما جاء بتقرير أبحاث التزييف ثبت قيام المتهم بتزوير تلك المحررات واستعمالها وبناء على ذلك فقد أصدر المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكليّة قراره بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها اليوم.
وغنيّ عن البيان أن المتهم قد قام أيضا بارتكاب وقائع تزوير ضد المجني عليها بأن زوّر إعلانات قضائية بإعلان المجني عليها على عناوين وهمية وغير حقيقية أضرارا بالمجني عليها لتوقيع حجوزات إداريّة عليها للتنكيل بها وتلك الاتهامات مازالت قيد التحقيق أمام نيابة السادس من أكتوبر بموجب القضيه رقم ٨١٣٤ لسنة ٢٠١٨ إداري ثاني اكتوبر.
وقد وجهت المجني عليها الفنانة نهلة زكي رسالة شكر واعتزاز للقضاء المصري مؤكدة أنها كانت على ثقة شديدة بنزاهة القضاء.
 

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