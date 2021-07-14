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نقل فنانة شهيرة للعلاج في بريطانيا بعد تطور حالتها الصحية

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الأربعاء، 14-07-2021 12:29 م

توجهت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، إلى بريطانيا برفقة ابنتها دلال، ونجلها سالم من أجل بدء رحلة علاجها.
وظهر في صورة متداولة، “الشراح”، وابنتها دلال في الطائرة أثناء مغادرة الكويت للتوجه إلى لندن، فيما يتوقع أن تستمر الفترة العلاجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وذلك بسبب حالتها الصحية واحتياجها إلى العديد من الفحوصات، وإعادة التأهيل وغسيل الكلى.
وكانت “الشراح” انتقلت إلى العناية المركزة بعد مضاعفات صحية تعرضت لها على خلفية خضوعها لعملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في المعدة، حيث كانت تعاني ألم في المعدة.

 

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