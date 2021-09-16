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تدرس في كلية الطب.. كاميرا مراقبة توثق لحظة انتحار فتاة «سيتي ستارز»

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الخميس، 16-09-2021 11:11 ص

أقدمت فتاة عشرينية على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق السادس داخل مول "سيتي ستارز" بمدينة نصر.
ورصدت إحدى كاميرات المراقبة، لحظة إقدام الفتاة على الانتحار وتفنيد ما قيل أنها تعثرت وسقطت.
ويظهر الفيديو، مدته 35 ثانية، أنَّ الفتاة التي ظهرت مرتدية بنطلون «جينز وتيشيرت» رصاصي اللون، كانت تتجول في أحد الكافيهات المطلة على سور الطابق السادس، لمدة ثوانٍ، ثم اتجهت ناحية السور، وراقبت محيط الكافيه وتأكّدت من عدم وجود أي أشخاص حولها، ثم تسلقت السور وألقت بنفسها، كما يظهر في الفيديو أيضًا شخص يحاول إنقاذها لكنها ألقت بنفسها فورًا.
ونقلت صحيفة الوطن عن إدارة مول سيتى ستارز، اليوم الخميس، أنَّ الفتاة ألقت بنفسها من الطابق السادس وفقًا لما أظهرت كاميرات مراقبة المول، وأنَّها القت بنفسها بإرادتها بعكس ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، أنَّها تعرضت للتعثر وسقطت.
وأشار مصدر، إلى أنَّ الإسعاف وصلت لنقل الفتاة لأقرب مستشفى وكانت على قيد الحياة وهي تغادر المول في سيارة الإسعاف، موضحًا أنَّ المعلومات الأولية بينت أنَّ الفتاة تدرس في كلية الطب وتبلغ من العمر 24 عامًا، وقد تكون تعرضت لضغط عصبي أدى لإقدامها على هذه الخطوة بحسب تفسير مصدر إدارة المول.
وبدأت في وقت متأخر من مساء الأربعاء جهات التحقيق، إجراءاتها والتي تحفظت على كاميرات المراقبة بالمول وتحديدًا كاميرات مراقبة الدور السادس وكاميرات المراقبة المحيطة بمكان السقوط، حيث مازالت حتى اللحظة التحقيقات مستمرة لاستبيان لحظة سقوط الفتاة.


 

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