صدمة.. وفاة المخرج الشاب سامح رمضان بشكل مفاجئ

الأربعاء، 22-09-2021
10:16 ص
حالة من الصدمة سيطرت على الجميع بعد وفاة
المخرج
الشاب
، سامح رمضان، مخرج
برنامج "الحياة
اليوم"، جراء أزمة صحية مفاجئة عقب انتهائه من عمله أمس.
وأعلن عن ذلك رئيس قناة الحياة
، حازم شفيق، حيث قال في منشور عبر صفحته في
فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني
وصديقي الغالي المخرج
سامح رمضان".
وأكمل: "كان معي اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص، وتركته منذ
ساعات قليلة ليصلني خبر وفاة
ه بمعهد ناصر الآن، وسبحان من له الدوام، اللهم اغفر
له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك".
كان أصيب سامح منذ فترة بمرض السرطان، وشعر أمس عقب انتهائه من عمله، بأزمة
صحية مفاجئة، ليذهب على الفور لمعهد ناصر، ويرحل عن عالمنا.