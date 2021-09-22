الأربعاء 22 سبتمبر 2021
توقيت مصر 13:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق رسمي سعودي على «انقلاب السودان»

ما هى افضل منصات التداول الاسهم

نجل الشيخ هاني الشحات يفاجئ القاضي والمحكمة تصدرها قرارها بشأن السائق

مفاجأة.. الأهلي على وشك فسخ التعاقد مع بيرسي تاو

اغتصبوها شهرين.. المحكمة تصدر حكمها على 14 شخصُا في قضية "فتاة الوشم"

صدمة.. وفاة المخرج الشاب سامح رمضان بشكل مفاجئ

ريتا محمد تثير الجدل باستعراض جسدها بفستان جرئ

نجم الزمالك يثير الجدل: حتى أبو لامعة ظهر

شوبير يعلن تقديم موعد مباراتي مصر وليبيا

فيديو صادم.. محمد رمضان يضع يده على مؤخرة فنانة كويتية شهيرة

ADS
 

صدمة.. وفاة المخرج الشاب سامح رمضان بشكل مفاجئ

614ac25e4236040c0c612fdc
ا
Native
الأربعاء، 22-09-2021 10:16 ص

حالة من الصدمة سيطرت على الجميع بعد وفاة المخرج الشاب، سامح رمضان، مخرج برنامج "الحياة اليوم"، جراء أزمة صحية مفاجئة عقب انتهائه من عمله أمس.
وأعلن عن ذلك رئيس قناة الحياة، حازم شفيق، حيث قال في منشور عبر صفحته في فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان".
وأكمل: "كان معي اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص، وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاةه بمعهد ناصر الآن، وسبحان من له الدوام، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك".
كان أصيب سامح منذ فترة بمرض السرطان، وشعر أمس عقب انتهائه من عمله، بأزمة صحية مفاجئة، ليذهب على الفور لمعهد ناصر، ويرحل عن عالمنا.
 

إقرأ ايضا

173-101833-egypt-sheikh-hani-al-shahat_700x400

نجل الشيخ هاني الشحات يفاجئ القاضي والمحكمة تصدرها قرارها بشأن السائق

maxresdefault-1ubz2x4w90y585ajkx83i0vp3gv2d174moilao6y86hw

اغتصبوها شهرين.. المحكمة تصدر حكمها على 14 شخصُا في قضية "فتاة الوشم"

Capture

ريتا محمد تثير الجدل باستعراض جسدها بفستان جرئ

أخبار متعلقة

2015-635798519550352893-35

وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.. والرئيس ينعاه بكلمات مؤثرة

1626923_0

وفاة الفنان إيهاب خورشيد بعد صراع قصير مع المرض

20989784041632076234

كاميرا مراقبة توثق الحادث الذي أودى بحياة الشيخ هاني الشحات

pic_107857

فنانة شهيرة تستحم مع شاب تثير ضجة على مواقع التواصل

download

وفاة شبيه الرئيس السادات بعد صراع مع المرض

5b6d7c7d-bd60-43b7-9772-9a4cff26a627-645x342

سقط من الطابق الرابع أثناء نومه.. وفاة غريبة لشاب بالعاشر من رمضان