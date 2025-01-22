ننشر أول صورة لـ هشام جوجل بعد قفزه من مكتب وكيل النيابة عقب قرار تجديد حبسه+

تصدر اسم "هشام جوجل" الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألقى المتهم بابتزاز خطيبته السابقة بنفسه من الطابق الرابع بنيابة بندر الفيوم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بقيام "هشام. م"، وشهرته هشام جوجل ـ27 عاماً، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمبنى محكمة الفيوم أثناء التحقيق معه على خلفية اتهامه بابتزاز خطيبته ونشر صور مخلة لها على مواقع التواصل الاجتماعى.

محاولة انتـ حار هشام جوجل

وأفادت تحريات المباحث بأن المتهم دأب على ابتزاز خطيبته بعد فسخ خطوبتها، بنشر صورها على صفحته الشخصية وتهديدها عبر رسائل إلكترونية، وأثناء تواجده بمحكمة الفيوم، حاول الانتـ حار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، ما أسفر عن إصابته بكسور وجروح.

جرى القبض على المتهم، وإحالته للنيابة والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأثناء التحقيق معه، غافل حارسه وقام بالقفز من الدور الرابع محاولا الانتـ حار، وتم نقل المتهم الى مستشفى الفيوم تحت حراسة أمنية مشددة لعلاجه.

تعود أحداث الواقعة، عندما نشر شاب يدعى "مصطفى.أ" منشورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: « منار أختي بقالها أكتر من 5 سنين بتتعرض لتهديدات مستمرة وتشهير وتحريض وابتزاز من الشخص الموجود في الصور والمدعو " هشام م" من محافظة الفيوم، ووصل الأمر في مرة من المرات إنه أجّر بلطجية عشان يهددها، ورفع عليها العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها، وتم ضبط المتهم وأحيل الي النيابة التي تولت التحقيق وإحالته للمحاكمة».

وأضاف شقيق المجنى عليها منال فى منشور له:« بعد فسخ الخطبة بالتراضي، استأجر بعض البلطجية لتهديد أختي والتشهير بها، ونشر رقم هاتفها الشخصي بشكل عشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي ولعدد غير معلوم من الأشخاص والبلطجية، مع إبلاغهم أنه رقم فتاة تعمل بالدعـ ارة، لتبدأ في استقبال رسائل ومكالمات ذات محتوى جنـ سي من أشخاص لا تعرفهم، وبعضهم يشرع في تهديدها، الأمر الذي اضطرها لتغيير رقم هاتفها، وقامت بتحرير بلاغ ضد المدعو هشام رقم 643 لسنة 2020 بتاريخ 16 فبراير 2020، وتم تجاهل البلاغ لحد ما تم حفظه».

واستطرد قائلا: « في يوم 11 يوليو 2023، استقبلت منار على هاتفها عددا من الرسائل المكتوبة والصوتية على تطبيق واتساب، يقوم فيها هشام بالسب والقذف والتشهير والتهديد لمنار ولأمي، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 124 لسنة 2023 جنح اقتصادية الفيوم، وصدر ضده حكم في 27 نوفمبر 2024 بالغرامة عشرين ألف جنيه والتعويض خمسة آلاف جنيه، من محكمة بني سويف الاقتصادية».

وتم إلقاء القبض على المتهم وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأثناء عرضه على التحقيق لنظر تجديد حبسه، قررت النيابة حبسه 15 يومًا قبل أن يقوم بالقفز من الدور الرابع.



