والديها يعيشان في صدمة.. طفلة عمرها 10 سنوات تضع مولودها

الثلاثاء، 29-06-2021
09:41 ص
سجلت بريطانيا
، حالة
ولادة
لأصغر أم
في سجلاتها، حيث لم تتجاوز الـ11 من العمر، في واقعة غريبة ومثيرة
للقلق.
ووفقا لصحيفة
“الصن” البريطانية، تعرضت الطفلة
للحمل في عمر 10 سنوات فقط، قبل أن تقوم بالولادة
بعمر 11 عاما، في وقت سابق هذا الشهر.
وأكد العاملين
في مجال الخدمات الاجتماعية في بريطانيا
، أن والدي الفتاة لم يكونا يعلمان بحملها،
وأن الطفلة
ومولودها بصحة جيدة الآن.
وأكد مصدر مقرب
من العائلة، أن الفتاة محاطة برعاية خاصة من أخصائيين الخدمات الاجتماعية الآن،
وأن العائلة لا تزال تعيش “حالة صدمة”.