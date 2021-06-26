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فنانة شهيرة: زوجي خانني كثيرًا وأهلي دمروني (فيديو)

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السبت، 26-06-2021 05:42 م

عبرت الفنانة السورية هويدا يوسف، عن ندمها على وضع ثقتها بالناس حتى أهلها، موضحة أنها ظلمت نفسها بسبب زواجها.
وأشارت “يوسف”، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “شو القصة” إلى أنها لا تتواصل الآن إلا مع أخيها الكبير وأختها، موضحة أنها لا تريد الصلح مع عائلتها ويكفيها وجود ابنتها في حياتها.
وقالت: “أكتر شي بيأذي هو أذى القراب منك أما إذا كان الغريب عادي ما بيأثر”، فيما كشفت عن السبب وراء طلاقها من زوجها السابق،  إن الخيانات المتكررة لها من قبله كانت السبب.
وأبانت أنها حاولت المسامحة أكثر من مرة حتى تحافظ على عائلتها لكن دون فائدة، موضحة أنه قام أيضا باستغلالها ماديا وأخذ ثروتها، وعندما انفصلت عنه كانت على حافة الإفلاس؛ إذ لم يبق معها أي شيء.
وتابعت أنها مستقرة الآن في أربيل بالعراق، وتقوم بالغناء يوميا حتى تستطيع الوقوف من جديد، مشيرة إلى أن ابنتها تعيش في سوريا مع صديقتها؛ إذ لا يمكنها البقاء معها؛ كونها تسافر بشكل دائم.
واختتمت كلامها، قائلة إن ابنتها تقدر الأوضاع المادية ولا تطلب طلبات غالية الثمن حتى لا تزيد الضغط على والدتها.
 

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