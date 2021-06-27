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إيمي سمير غانم تنشر صورة والدتها وتثير القلق حول حالتها

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ارشيفية
Native
الأحد، 27-06-2021 10:21 ص

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتسبب تعليقها عليها في إثارة القلق حول صحة والدتها، المتواجدة بالمستشفى منذ ما يقارب الشهرين بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت إيمي سمير غانم ، صورة لوالدتها دلال عبد العزيز في شبابها وعلقت عليها قائلة “أرجو الدعاء لأمي تعبانة.. يارب”، ما جعل الجميع يتسائل عن تطورات حالتها الصحية، داعين لها بالشفاء العاجل.
وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس “كورونا”، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة”، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.
 

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