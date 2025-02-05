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نقابة القراء تنتصر لـ الطاروطي في أزمته: لا توجد أخطاء

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نقابة القراء تنتصر لـ الطاروطي في أزمته: لا توجد أخطاء

الطاروطي
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الأربعاء، 05-02-2025 08:54 ص

 

أعلن عمرو الشريف سكرتير عام نقابة القراء، أن الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، قد راجع بنفسه تلاوة القارئ عبد الفتاح الطاروطي ولم يجد فيها خطأ واحدًا.

 

القراءة لا غبار عليها

 

وأضاف في بيان، أن نقيب القراء استمع للتلاوة بوصفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية ونقيب القراء وعضو اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة إلى قراءة الجمعة الماضية، التي أُذيعت من مدينة بورسعيد، من القارئ الإذاعي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، عضو نقابة القراء، والتي نقلها التلفزيون العربي وبعض الإذاعات.

 

وتابع: وجد أن القراءة لا غبار عليها، ومطابقة للأحكام التجويدية الصحيحة، ولم يجد سببًا لما أُثير حولها من البعض، ويرجو أن يكون هناك تحرٍّ للحقائق، وألا يُحكم على الأشياء إلا من قِبَل متخصص يتحرى الحقائق، والله من وراء القصد.

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