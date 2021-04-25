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نفذ حكم الإعدام في 1070.. وفاة «عشماوي» مصلحة السجون
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نفذ حكم الإعدام في 1070.. وفاة «عشماوي» مصلحة السجون
عشماوي
الأحد، 25-04-2021
07:41 م
المصريون
أفادت وسائل إعلام ، ب
وفاة
الحاج حسين قرنى " عشماوى مصلحة
السجون
"، اليوم الأحد، والذى عُرف عنه بأنه نفذ 1070 حكم
إعدام
.
ويعتبر
عشماوي
أشهر منفذي حكم الاعدام بمصر .
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وفاة
السجون
عشماوي
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