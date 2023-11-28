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نشأت الديهي: من يصف "حماس" بالإرهابية أخطأ خطئًا ليس له توبة

نشأت الديهي: من يصف "حماس" بالإرهابية أخطأ خطئًا ليس له توبة

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نشأت الديهي
الثلاثاء، 28-11-2023 10:27 ص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أي شخص يتحدث عن أن الصراع الموجود الآن هو صراع ما بين حماس والاحتلال الإسرائيلي أصبح يتحدث عنه بلسان صهيوني مبين دون أن يدري، معقبًا: " من يهاجم حماس الآن ويصفها بالإرهابية أخطا خطئًا تاريخيًا لا يغتفر وليس له توبة" 
 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أنه لن يتراجع عن اختلافه مع حماس من الناحية الايدولوجية لأنها جزء من جماعة الإخوان، ولا ينسى خطورة حماس على الأمن القومي المصري، ولكن الآن هو وقت تصويب المدافع نحو المحتل الإسرائيلي.
 وأضاف أنه يدافع عن المقاومة الفلسطينية بصرف النظر عمن يمسك السلاح، مشيرًا إلى أن حماس حركة تحرر داخل الأراضي الفلسطينية،  ولا يجب أن نُحدث فتنة بسبب حماس مجددًا، معقبًا: "أي شخص يقف ضد الاحتلال في أي مكان، فأنا أقف معه، ولكني ضد قتل الأطفال والنساء، لأن تعاليم الإسلام تنص على ذلك"

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