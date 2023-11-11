أول رد من حماس على هدم قوات الاحتلال أنفاق تابعة للمقاومة

السبت، 11-11-2023
04:11 م
نسمه عبد الوهاب
أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس
، أن قوات الاحتلال
تشن هجوما على كافة المستشفيات والمدارس المكتظة بالمدنيين، دون مراعاة لأي قوانيين دولية أو إنسانية.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن قوات الاحتلال
تشن هجوما على المستشفيات وهم يدركون جيدا أنها تحتوي على مجموعة من المسالمين الأبرياء، ولكن يريد تحقيق فوز معنوي على حساب الأبرياء.
وتابع: كل ما يتردد بشأن هدم قوات الاحتلال
لأي أنفاق تابعة للمقاومة والعثور على أي أسلحة متقدمة، وهو كلام عار من الصحة، فمن عادة الاحتلال
هدفه بث الأخبار والشائعات الكاذبة، كما أن المقاومة الفلسطينية لا تملك أي أسلحة متقدمة أو دبابات.