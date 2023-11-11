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أمير قطر: المجتمع الدولى يخذل نفسه قبل أن يخذلنا

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امير قطر
السبت، 11-11-2023 04:00 م نسمه عبد الوهاب
قال الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر خلال مشاركته فى القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة غير العادية بشأن غزة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية: أهلنا في غزة يمرون بما لا طاقة للبشر أن يتحملوه من فظائع آلة الحرب الإسرائيلية، وقد فشل المجتمع الدولى في تحمل مسئولياته واتخاذ ما من شأنه وقف الحرب العدوانية تحت ذريعة الدفاع عن النفس.

وأضاف: تنفطر قلوبنا ألمنا على مشاهد قتل الأطفال ونتساءل إلى متى يعتبر المجتمع الدولى إسرائيل فوق المحاسبة، ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات، كيف أصبح قصف المستشفيات أمرا عاديا ، ويصبح أمرا لا حاجة لتبريره هذه أمور غير مسبوقة ، ووصلت معدلات المناعة لدى بعض الدول ان ترى جثث الأطفال تنهشها الكلاب لا تحرك لهم ساكنا، المجتمع الدولى يخذل نفسه قبل أن يخذلنا حينما يسمح بتبريرها، من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الـ21 على مرأى ومسمع العالم ويرافق ذلك تصريحات سافرة عنصرية لقادة إسرائيليين لا يستنكرها قادة الدول الحليفة لهم .

وأكد ان دولة قطر ثابتة في موقفها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة ويستمر مع أشقائه في المنطقة لتقديم الدعم العاجل ونطالب بفتح المعابر بشكل دائم دون أى عوائق أو شروط ونرفض التعسف والتهديد بقصف المساعدات، ونشدد على وصولها لكافة المناطق في غزة وهذا اقل ما يمكننا عمله وماضون في مواصلة الجهود لوقف اطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن، ولا يجود الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار ولا بد من تطوير إجراءاتنا ونشدد على أن الحل الوحيد هو حق الشعب الفلسطينى فى حق تقرير المصير فى دولته المستقلة وحق تقرير المصير.

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