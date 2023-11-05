فيديو لـ أحمد مكي يثير الجدل: زوال إسرائيل اقترب





شارك الفنان أحمد مكي، مقطع فيديو عبر حسابه في فيسبوك، علّق فيه على تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وتصدر اسم الفنان أحمد مكي محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول مقطع الفيديو.

وأكد مكي خلال المقطع تضامنه مع الفلسطينيين، موضحا أن انتصارهم قريب وفقاً لعدد من الآيات القرآنية، بحسب قوله.

ورأى "مكي" أن ما تفعله إسرائيل هو بداية زوالها، متابعاً: "حينما قرأت عن هذا الأمر اكتشفت وجود آيات واضحة وصريحة تتضمن الخلاصة، والله كذلك من رحمته من قبل أن تشتد أحداث فلسطين هناك نذر كثيرة، من زلازل وأوبئة وبراكين، والله ينزل النذر قبل الأحداث العظام، ونحن على أعتاب أشياء عظيمة، والقادم يجب أن يحدد الإنسان فيه موقفه، لأنها فرصة للناس أن يعودوا للطريق الصحيح".

وأضاف: "أنا لا أدعي أبداً أنني رجل دين، ولا أدعي أنني مثالي بالمرة، بالعكس، أنا إنسان بسيط وأقل من البسيط بكثير.. إنسان أستغفر ومن المؤكد لي أخطاء في حياتي أندم عليها، وأدعو الله أن يغفر لي ويهديني ويهديكم جميعا".

وذكر أن هذا التوقيت حساس وما على الجميع إلا الالتفات إلى هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه من بين الخطط "تفكيك مصر" بحد تعبيره.

كان "مكي" قد توقف عن تصوير مشاهده في مسلسل "الكبير أوي 8"، بعد أيام قليلة من بدء التصوير.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن "مكي" باشر تصوير الجزء الثامن من مسلسله "الكبير أوي" مطلع الأسبوع الماضي.

ومن المقرر عرض مسلسل "الكبير أوي 8" في موسم دراما رمضان 2024، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السابع في رمضان 2023.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من فريق العمل أن "مكي" قام بتصوير مشاهده الأولى للمسلسل، بشخصياته الثلاث "الكبير، جوني وحزلئوم".

