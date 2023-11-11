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أبو الغيط... إسرائيل قتلت 11 ألف مدني في غزة وسط صمت دولي

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ابو الغيط
السبت، 11-11-2023 04:07 م نسمه عبد الوهاب
قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حرب إسرائيل ليست الأولى ولكننا جميعا نرغب في أن تكون الأخيرة، لافتا إلى أن إسرائيل تمنت لقطاع غزة من الوهلة الأولى، أن تختفي سكانه، ووصلت بها التمنيات المريضة بتصريحات أحد وزراء حكومتها بإلقاء قنبلة نووية على القطاع.
وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أن إسرائيل قتلت حتى تاريخه 11 ألف مدني، في غزة منهم 70 % أطفال ونساء دون تحرك المجتمع الدولي لوقف القصف، في حملة تطهير عرقي، عنف ودم".

وتابع أبو الغيط: شهر كامل من الحرب والعداون الغاشم على غزة، والمجلس يفشل تلو الآخر، بإصرار قوة معينة بعدم تقييد يد إسرائيل عن قتل الأطفال والمدنيين، تحت غطاء أنه دفاع عن النفس.

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