اللهم احفظنا.. واقَعَ شقيقته جنسيًا فأنجبت منه سفاحًا وقرار عاجل من النيابة

الأحد، 06-11-2022
02:37 م
في
واقعة مؤسفة تتمثل في "زنا محارم
"، أقدم شاب على مواقعة شقيقته جنسيًا
حتى حملت منه سفاحًا وأنجبت طفلًا.
الشاب
والفتاة من محافظة مجاورة لمحافظة الغربية لكنهما يقيمان في طنطا
، حيث أصدرت جهات التحقيق
في دائرة قسم شرطة طنطا
ثان، قرارات عاجلة بشأن واقعة اعتداء شاب على شقيقته جنسيًا
وحملها ووضعها رضيع سفاح.
وفي
التفاصيل تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا
، يفيد ورود بلاغ
من فتاة في العقد الثاني من العمر، تتهم شقيقها بالاعتداء عليها جنسيًا، ما أسفر عن
إنجابها طفلًا رضيعًا، تم وضعه داخل أحد المستشفيات التابعة لمدينة طنطا
.
جرى
ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليها وشقيقها
من إحدى المحافظات المجاورة ويقيمون في مساكن السلام التابعة لدائرة قسم شرطة طنطا
ثان.
حرر
المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة
التي باشرت التحقيق وقررت حبس المتهم، مع
مراعاة التجديد له، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وكذلك
إيداع المولود إحدى دور الرعاية.