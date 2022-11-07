تركت رسالة مبكية.. الكشف عن سبب وفاة شقيقة شحتة كاريكا

الإثنين، 07-11-2022
09:50 ص
حالة من الحزن عمت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاة رباب
، شقيقة
المطرب شحتة كاريكا
بعد صراع مع المرض، بسبب صغر سنها.
وتساءل الكثير على الفيسبوك عن سبب الوفاة
حيث تبدو أنها شابة في
العشرينات، وبعد انتشار الخبر من الفنانة مي كساب علي صفحتها الشخصية بالانستجرام.
وكانت آخر صورة نشرتها رباب
شقيقة الفنان شحتة كاريكا
وهي تدعو بالشفاء، وكتبت
رسالة مؤثرة علي صفحتها الشخصية وقالت: "لو سمعتوا خبر موتي ادعولي وانا
احتسبت مرضي وكل السنين الي شوفت فيها كل حاجه كانت صعبه من عمليات كل شكه اخدها
فهو ربنا كريم عليا ف الحمدلله مش عاوزه حاجه غير ادعولي كتير".
وقالت إحدى صديقاتها، توفيت رباب
المعروفة
على السوشيال ميديا بروبي بعد صراع سنين مع مرض السرطان
وكان موتها فاجعة للجميع".