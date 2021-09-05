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موسيماني يوجه رسالة قاسية لمن يطالبون برحيله عن الأهلي

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موسيماني
Native
الأحد، 05-09-2021 01:05 م


قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن من يريدون رحيله لمجرد خسارة 4 مباريات منذ قدومه فعليهم فعل ذلك.
وأضاف  مدرب الأهلي قائلا لمن يطالبونه بالإقالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في تصريحات لبرنامج "Sports Night Live" الجنوب إفريقي: "حسنًا، إذا كانوا يريدون طرد بيتسو، لأنه خسر 4 مباريات في 52 مباراة، فليكن".
وأضاف: "أشعر بتلك الخسارة جيدًا، أنا أكرهها، أنتم تعرفونني، الجميع يعرفني في جنوب إفريقيا، عندما أخسر، عليكم بمتابعة مؤتمراتي الصحفية بعد المباريات ستعرفون أنني شخص مختلف تمامًا بعد الخسارة".
وتابع: "من يحب أن يخسر؟ لست من هذا النوع من المدربين الهادئين بعد الخسارة، سأعود على الفور من أجل تحليل ما حدث لأنني لا أحب الخسارة".
وواصل تصريحاته: "أشعر بالغضب الشديد تجاه أي خسارة، أعود إلى المنزل وألقي نظرة على المباراة على الفور، ما حدث في تلك الليلة وبالتأكيد ستكون هناك رسالة لجميع اللاعبين لأنني لا أستطيع تحمل الخسارة، الخسارة ليست لها مكان لدي".
وعن دعم رئيس الأهلي، محمود الخطيب، له: "حسنًا، لقد لعب كرة القدم، أسطورة في مصر، لاعب كبير، الجميع يحبه في مصر، أعتقد أنه مر بكل تلك الصعوبات خلال مسيرته الكروية".
واستمر: "شخص متفهم للغاية وقد تعامل مع الأمر جيدًا، نعم هناك غضب لعدم الفوز ببطولة الدوري، لكننا تصرفنا بأسلوب جيد لتقبل الأمر، ولكن الشعور مختلف لأنها البطولة الأولى التي خسرتها عكس كل ما سبق ولن أبحث عن مبررات أخرى للخسارة".
وأتم تصريحاته: "الإيجابيات التي يجب أن نركز عليها بعد خسارة الدوري هي تحليل ما حدث وتصحح أخطائك، وهذه هي الطريقة التي تمضي بها في الحياة، لأن من هو الشخص المثالي والكامل في الحياة؟".
 

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