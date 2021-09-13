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بعد الهبوط.. محمد عبدالمنصف علن رحيله عن وادي دجلة

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محمد عبدالمنصف
Native
الإثنين، 13-09-2021 09:45 ص
أكد محمد عبدالمنصف حارس مرمي فريق وادي دجلة ومدير الكرة بالنادي، أنه تعلم الانضباط من الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر .
وأضاف عبدالمنصف في تصريحات تلفيزيونية : تغيير المدربين أثر بشكل كبير علي وادي دجلة بجانب قلة خبرات اللاعبين .
وأكمل : اتفقت مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة علي الرحيل حال الهبوط الي القسم الثاني ولكن لم أحسم وجهتي القادمة بعد ومازلت أدرس العروض .
وأوضح : سأستمر في الملاعب لتحقيق رقم الأكثر مشاركة بعد لعب الموسم الـ 26 وهذا لم يحدث من قبل في العالم .
 

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