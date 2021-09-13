بعد الهبوط.. محمد عبدالمنصف علن رحيله عن وادي دجلة

الإثنين، 13-09-2021
09:45 ص
أكد محمد عبدالمنصف
حارس مرمي فريق وادي دجلة ومدير الكرة بالنادي، أنه
تعلم الانضباط من الراحل محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر .
وأضاف عبدالمنصف في تصريحات تلفيزيونية : تغيير المدربين أثر بشكل كبير علي
وادي دجلة بجانب قلة خبرات اللاعبين .
وأكمل : اتفقت مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة علي الرحيل
حال الهبوط الي
القسم الثاني ولكن لم أحسم وجهتي القادمة بعد ومازلت أدرس العروض .
وأوضح : سأستمر في الملاعب لتحقيق رقم الأكثر مشاركة بعد لعب الموسم الـ 26
وهذا لم يحدث من قبل في العالم .