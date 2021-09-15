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بالفيديو.. يوسف الحسيني لـ عدلي القيعي: اللى عملته امبارح ميصحش

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الأربعاء، 15-09-2021 10:08 ص

عاتب الإعلامي يوسف الحسيني، المهندس عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، قائلًا: كان زعلان إنني حضنت لوجو الزمالك، أنا عملت كدة .. أنا زملكاوي هحضن لوجو إيه برشلونة.!.
وأضاف يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”: “أنا راجل أحبك وأحترمك وأولادك أصحابي واللي حصل من سيادتك إمبارح ميصحش”
وتابع يوسف الحسيني، أنني ألوم عليك، لأنني أحترمك، لأن أنت شخصية لك قيمة وتاريخ، متابعا: "ألوم عليك، لأننى أحبك وأحترمك، لوم الحبيب لحبيبه.. ده عيب".
وكان عدلى القيعى قد وجه انتقادا حادا لعدد كبير من الإعلاميين، خلال حواره مع إبراهيم المنيسى على قناة الأهلى الفضائية، أمس الأول الإثنين، متهما إياهم باهتمامهم بانتصارات الزمالك، والتغاضى عن انتصارات الأهلى.
ووجه القيعى انتقادا حادا لـ يوسف الحسينى على احتضانه لـ لوجو الزمالك على الهواء، بعدما فاز الأبيض بدرع الدورى الممتاز الغائب عنه منذ 6 سنوات، لافتا إلى أن 90% من الإعلاميين "بيحفل" على الأهلى، وهذا ما يدمر الروح الرياضية بين الجماهير.
 

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