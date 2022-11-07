من الرقص إلى النقاب.. هندية تكشف سبب خلع الحجاب بعد 11 عامًا من الإلتزام
هندية
Native
Teads
الإثنين، 07-11-202212:31 م
سلَّطت الراقصة هندية، الضوء على عدد من الأزمات الأسرية التي مرت بها خلال
السنوات الماضية.
كما روت الراقصة ، خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام الناس" عبر
فضائية "MBC مصر"
وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، كواليس ارتدائها وخلعها لكل من الحجاب والنقاب.
وكشفت هندية أنها ارتدت الحجاب على مدار 11 عامًا عقب وفاة شقيقها، وهو ما
اعتبرته علامة لها من الله، بعد فترة طويلة فكرت خلالها في الإقدام على هذه الخطوة.
وتطور الأمر إلى ارتداء النقاب لاحقًا، فتحكي الراقصة المصرية: "كنت
أجلس في الجامع وأعطتني سيدة كتابًا ورحلت، وأول ما قرأته هو نصيحة بارتداء كفن،
وفور خروجي من المسجد وجدت ملحفة قررت ارتداءها. كنت خائفة وظننت أنها رسالة لي".
بعد 3 أعوام من ارتداء النقاب، أصيبت هندية بمشكلات في التنفس انتهت
باستشارة الطبيب، الذي نصحها بخلع النقاب: "أخبرني بأنه هو المسؤول عن هذا
القرار".
في وقت لاحق، انفصلت الراقصة عن
زوجها دون أن تنجب منه، ومن هنا بدأ أصدقاء لها من داخل الوسط الفني يقنعونها
بالعودة إلى عالم الأضواء: "الفنان الراحل أحمد دياب هو من أقنعني".
أضافت: "أتذكر أول يوم خلعت فيه الحجاب شعرت بأنني عارية".
رغم ترحيب عدد من الفنانين بعودة هندية، إلا أن المنتجين لم يتحمسوا لها
وفق روايتها، فعرضوا عليها أدوارًا غير مناسبة لها، بحسب قولها.
أسريًا، واجهت الراقصة أزمة مع أبناء شقيقها، إلى حد وصول الأمر إلى تهديد
بالقتل.
وروت هندية: "كنت اشتريت 3 شقق سكنية بأموالي الخاصة، كتبت إحداها
باسمي والثانية باسم شقيقي والثالثة باسم نجل شقيقي، وبعد فترة أخذ الآخران
الشقتين رغم عدم دفع حقهما".
وأضافت: "بعد فترة علم نجل شقيقي الآخر بالأمر وغضب لعدم تحصله هو
الآخر على شقة سكنية، وفوجئت باقتحامه شقتي في منطقة شبرا وهددني بالقتل وهو يحمل
سكينًا، ما اضطرني إلى تحرير محضر ضده في قسم الشرطة".