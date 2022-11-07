صادم.. عفاف شعيب تكشف أغرب ما فعله أحمد زكي معها في الحج (فيديو)
عفاف شعيب
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الإثنين، 07-11-202210:10 ص
كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن سر خلافها مع الفنان الراحل أحمد زكي، أثناء
أدائهما مناسك الحج.
وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "واحد من الناس"، عبر قناة
الحياة: "في ناس وقعت بيني وبين أحمد زكي في الحج بعد ما أقنعته يحج علشان
ربنا يرضى عليه، فلقيت في ناس وسوسوا له وقالوا له خليك قاعد في الأوتيل وأنا قلت
له لازم تروح مِنى علشان تقرأ قرآن قال لي طيب، وفجأة واحنا قاعدين لقيته بيصرخ في
وشي قال لي مش رايح معاكم.
وتابعت: "قلت له أنت حر دي مناسك لازم تلتزم بيها، وعرفت أن في ناس
قالوا له سيبك منها ده كلامها مالوش لازمة، وفي نفس الوقت في حد قال لي إنه ما
قرأش قرآن في عرفة، فقلت له ليه ما قرأتش قرآن، قال لي أنا شيطان من الشياطين، قلت
له إيه الأسلوب ده، وقلت له أوعى تكلمني ورحت حجرتي وقلت خلاص مش هكلمه.
وأضافت، جالي البيت من غير ما يتصل وقال لي أنت جوهرة غير كل الناس،
وصالحني.