إيناس الدغيدي: عصر الحجاب انتهى بانتهاء عصر الإخوان

الأربعاء، 19-10-2022
02:49 م
كشفت المخرجة إيناس الدغيدي
عن رأيها في الفنانات اللاتي قررن أن يرتدين
الحجاب
وفى المقابل هناك البعض الآخر اللاتي قررن خلعه.
وقالت إيناس الدغيدي
: أرى أن عصر الحجاب
انتهى والفتيات ومنهم الفنانات
اللاتي ارتدين الحجاب
هن مضحوك عليهن.
وأضافت إيناس الدغيدي
: عندما انتهى عصر الإخوان
والذى كان يرغب فى أن يغلف
المجتمع المصرى ببعض المعتقدات والعادات والتى لم تكن موجوده من قبل حيث كان
المجتمع المصري فى الستينيات والسبعينيات والثمانينيات بدون حجاب وبدأ ينتشر
الحجاب
فى التسعينيات.
وأوضحت إيناس الدغيدي
: إننى من بيت متدين حيث كان والدى رجل لغة عربية ودين
ولكنه كان وسطيا متفتحا ووالدته لم تكن محجبة وعندما تنظر إلى الفترة الحالية تجد
أن الأمهات غير محجبات والفتيات محجبات وهو أمر يدعو للتفكير والتأمل ماذا حدث فى
المجتمع ؟
وأشارت إيناس الدغيدي
: حاليا ظهر الدعاه الجدد الذين يخاطبون فتيات
الجامعات الأمريكية ليؤثروا عليهن بقوة.
وقالت إيناس الدغيدي
: حتى الأعمال التى تقدم حاليا وتحديدا السينما
الإيرانية التى تشهد طفرة أنها مصنوعة من الخارج حيث كل خذه الأعمال يشارك فيها
مخرجين ومنتجين إيرانيين يعملون فى الخارج وليس فى إيران.