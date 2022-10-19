الأربعاء 19 أكتوبر 2022
توقيت مصر 18:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو سابق.. شيرين ترد على تناولها مخدرات: «احنا شمعة منورة»

إيناس الدغيدي: عصر الحجاب انتهى بانتهاء عصر الإخوان

كويتي يعتدي على ممرضة مصرية بشكل مبرح والشرطة تطلق سراحه!

شاهد.. ضبط سارق سيارات المصلين في صلاة الفجر بالكويت

موعد وتشكيل الأهلي والزمالك في أولى مباريات الدوري اليوم

«ذئاب التوك توك» خطفوها وتناوبوا على اغتصابها في أرض زراعية فجرًا

مظهر شاهين يطالب بمحاكمة عاجلة لـ شيرين: «من يقول غير ذلك ساذج»

بعد ذهابه للمستشفى.. منع مصطفى كامل من زيارة شيرين

«الداخلية» تنشر صورة قاتل فتاة بورسعيد: اعترف بقتلها لهذا السبب

يقتل زوجته ويختبأ في «أغرب مكان»

ADS
 

إيناس الدغيدي: عصر الحجاب انتهى بانتهاء عصر الإخوان

202012250229192919
إيناس الدغيدي
Native
Teads
الأربعاء، 19-10-2022 02:49 م


كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن رأيها في الفنانات اللاتي قررن أن يرتدين الحجاب وفى المقابل هناك البعض الآخر اللاتي قررن خلعه.

وقالت إيناس الدغيدي : أرى أن عصر الحجاب انتهى والفتيات ومنهم الفنانات اللاتي ارتدين الحجاب هن مضحوك عليهن.
وأضافت إيناس الدغيدي: عندما انتهى عصر الإخوان والذى كان يرغب فى أن يغلف المجتمع المصرى ببعض المعتقدات والعادات والتى لم تكن موجوده من قبل حيث كان المجتمع المصري فى الستينيات والسبعينيات والثمانينيات بدون حجاب وبدأ ينتشر الحجاب فى التسعينيات.

وأوضحت إيناس الدغيدي: إننى من بيت متدين حيث كان والدى رجل لغة عربية ودين ولكنه كان وسطيا متفتحا ووالدته لم تكن محجبة وعندما تنظر إلى الفترة الحالية تجد أن الأمهات غير محجبات والفتيات محجبات وهو أمر يدعو للتفكير والتأمل ماذا حدث فى المجتمع ؟

وأشارت إيناس الدغيدي: حاليا ظهر الدعاه الجدد الذين يخاطبون فتيات الجامعات الأمريكية ليؤثروا عليهن بقوة.

وقالت إيناس الدغيدي: حتى الأعمال التى تقدم حاليا وتحديدا السينما الإيرانية التى تشهد طفرة أنها مصنوعة من الخارج حيث كل خذه الأعمال يشارك فيها مخرجين ومنتجين إيرانيين يعملون فى الخارج وليس فى إيران.
 

إقرأ ايضا

20220101032424623

فيديو سابق.. شيرين ترد على تناولها مخدرات: «احنا شمعة منورة»

Capture

كويتي يعتدي على ممرضة مصرية بشكل مبرح والشرطة تطلق سراحه!

19086069261600692303

«ذئاب التوك توك» خطفوها وتناوبوا على اغتصابها في أرض زراعية فجرًا

أخبار متعلقة

196-130326-zizi-adel-wearing-headscarf_700x400

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالاعتزال وارتداء الحجاب في ذكرى مولد النبي (صورة)

4890593_1665206180

بعد خلعها الحجاب.. شاهيناز تصدم الجميع وتظهر شبه عارية: لازم أكون على الموضة

185749Image1-1180x677_d

سماح أنور تكشف سببًا غريبًا لعدم اقتناعها بأن الحجاب فرض (فيديو)

280px-أمل_إبراهيم

فنانة شهيرة: أنا اعتزلت ولبست الحجاب.. ربنا طلبني ومقدرش اتأخر عنه