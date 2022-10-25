الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
توقيت مصر 15:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنان سعودي شهير يكشف أغرب ما وجده عند زيارة قبر أمه

بشرى سارة.. الحكومة تعلن عن دعم اجتماعي بداية من الشهر المقبل

ربنا حبيبي.. الرئيس يرد على سؤال مواطن

السيسي: مصر كانت مقبلة على حرب أهلية في فترة الإخوان

تطور مفاجئ في بلاغ شيرين عبدالوهاب ضد والد حسام حبيب

فنانة شهيزة: لما جوزي شاف المشهد ده رفض ينام معايا

لاعب مصري جديد في أرسنال.. والنادي يرفض طلب انضمامه إلى المنتخب

احتجاز مدرس مصري في الكويت بسبب ما فعله مع ٦ طلاب

بيان من أسرة حسني مبارك بعد وفاة فريد الديب

الكشف عن سبب وفاة المحامي فريد الديب

ADS
 

فنانة شهيزة: لما جوزي شاف المشهد ده رفض ينام معايا

images (2)
درة
Native
Teads
الثلاثاء، 25-10-2022 12:42 م
أكدت الفنانة "درة" بطلة مسلسل المتهمة”، أن ردود الفعل على المسلسل كانت إيجابية للغاية وأسعدتها كثيرا.

وأكدت درة خلال حوارها مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن الدور الذى قدمته أرهقها لكنها أحبت تأديته ، معقبة:" بعتبره تغيير جلد".

وأشارت الفنانة درة  بطلة مسلسل “المتهمة” إلى أن شخصيتها فى المسلسل طيبة وليست شريرة.

وعلقت درة على المشهد الذى تحمل فيه السكينة قائلة:" جوزى شاف المشهد قالى مش هنام جنبك تانى".
وتاتى بطولة درة للعمل كأول مسلسل يعرض على منصة شاهد يحمل أسمها، حيث قدمت خلال الفترة الماضية بطولة حدوتة «غالية» من مسلسل «زي القمر» وعرض على قناة الحياة.
 

إقرأ ايضا

77631

فنان سعودي شهير يكشف أغرب ما وجده عند زيارة قبر أمه

20221023103609369

بشرى سارة.. الحكومة تعلن عن دعم اجتماعي بداية من الشهر المقبل

778020_0

ربنا حبيبي.. الرئيس يرد على سؤال مواطن

أخبار متعلقة

f9eab85bbd8474c7e7a90069d96edfef

فنانة شهيرة: «نفسي أمسك شيرين وألطش فيها بكل قوتي»

1

فيديو صادم.. فنانة شهيرة ترمي ملابسها الداخلية في الزبالة

19_2022-638008411794231973-423

شيرين تصدم الجميع بحضور وزيرة التضامن: أرفض التبرع للغارمات

196-130326-zizi-adel-wearing-headscarf_700x400

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالاعتزال وارتداء الحجاب في ذكرى مولد النبي (صورة)

20170814_090526_0982

هتك عرضها قبل سنوات وقررت الخروج عن صمتها.. ريهام عبدالغفور: شمتّ في وفاة هذا الرجل

images-20-e1662974721595

فنانة شهيرة: كنت أتمنى أن أنال شرف أن أصبح راقصة