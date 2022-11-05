فنانة شهيرة تفقد بصرها بسبب صدمة: قولت يارب هحج لو رجعت نظري وكانت المعجزة

أمل رزق مع تامر حسني

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تصدر اسم الفنانة أمل رزق الموضوعات الأكثر رواجا على محركات البحث بعد لقاء تلفزيوني تحدثت فيه عن حياتها الشخصية.



وحلّت الفنانة أمل رزق ضيفةً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز على "قناة mbc مصر"، حيث تحدثت أزمة فقدانها البصر لمدة 6 شهور بسبب صدمات تعرضت لها في حياتها.



وقالت إن الله ابتلاها في 2013 بصدمات شديدة أفقدتها البصر، موضحة: "عندي عصب في دماغي ضرب واتعميت 6 شهور".



أشارت إلى أنها اعتزلت الناس، وتفرغت لعبادة الله والدعاء، قائلة: "دعيت ربنا في شهر رمضان، وقُلت يا رب لو قومت أول حاجة هعملها إني هحج، والدكتور استغرب إني رجعت أشوف تاني".

وتحدثت عن زوجها السابق المنتج الراحل إسماعيل كتكت، مؤكدةً أنها كانت تحبه على المستوى الشخصي قبل تقدّمه للزواج منها.



وقالت أمل إنها وافقت على الزواج من إسماعيل بلا نقاش لأنها كانت تحبه جداً رغم فارق السن بينهما.



ونفت الشائعات والأقاويل التي تحدثت عن استغلالها له، موضحة: "كلام مكنش له أي أساس من الصحة وما خلتهوش يعملي بطولات ومكنتش هقبل، وهو مكنش عايز ينتج ليا من الأساس".



آخر أعمال أمل رزق كان مسرحية "زقاق المدق" عام 2021 من إخراج عادل عبده، معالجة درامية محمد الصواف، وبطولة دنيا عبد العزيز، ضياء الميرغني، محسن محي الدين، نهال عنبر، بهاء ثروت، مجدي فكري وكريم الحسيني.