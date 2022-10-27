«شوية رِمَم».. محمد الغيطي ينسحب من الاستديو بعد مشاداة عنيفة مع عبير الشرقاوي

الخميس، 27-10-2022
01:04 م
سيطرت
حالة من الغضب على الإعلامي والكاتب محمد الغيطي
، بسبب هجوم الفنانة المعتزلة عبير
الشرقاوي على مسلسله الجديد، الأمر الذي دفعه للانسحاب من الاستديو، والهجوم عليها.
وبدأ
الصدام عندما أجرت عبير الشرقاوي مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم" الذي
يبث عبر قناة "القاهرة اليوم"، وذلك أثناء حلول محمد الغيطي
مؤلف المسلسل
ضيفا في الاستديو.
وهاجمت
الشرقاوي المسلسل بصورة قاسية أثناء المداخلة، الأمر الذي أصاب الغيطي بالغضب الشديد،
ورد عليها قائلا: "من هذه الشخصية، التي تنتقد عملا فنيا، وتصف القائمين عليه
بالرمم.. أرفض مشاركة هذه الشخصية في الحوار".
وواصل
محمد الغيطي
حديثه: أرفض الحوار مع هذا الشخصية، لقد تبرأ منها والدها المخرج جلال
الشرقاوي أمامي في مكتبه، وقررت الانسحاب من الحوار بسبب هذه المداخلة.
كانت
الفنانة عبير الشرقاوي فتحت النار على صناع مسلسل "الضاحك الباكي
" بعد عرض
الحلقة الأولى، وانتقدت ظهور الفنانة فردوس عبدالحميد في دور أم لطفل رضيع، وكتبت عبر
حسابها على "فيسبوك" قائلة: "محمد فاضل يستهزئ بالجمهور، لأنه سمح بظهور
فردوس عبدالحميد في دور أم لطفل رضيع وعمرها 70 عاما".
فيما
رد المخرج محمد فاضل على هذه الانتقادات قائلا: "سمعت كل الانتقادات، ومن حق الجميع
أن يعلق على الأمر، لكن الحقيقة أن فردوس عبدالحميد نفسها رفضت الظهور في هذه المرحلة،
وطلبت مني البحث عن بديلة، ولكن لضيق الوقت وصغر مساحة الدور فضلت الاستعانة بها، لا
سيما أنها تظهر في حلقة واحدة، ومشهد من الحلقة الثانية".
يذكر
أن مسلسل "الضاحك الباكي
" من إخراج محمد فاضل وتأليف محمد الغيطي
، وبطولة
عمرو عبدالجليل، ويتناول قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني.