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منى فاروق تفاجئ الجميع بفيديو غريب غير متوقع

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منى فاروق
Native
Teads
الثلاثاء، 13-09-2022 10:58 ص

نشرت الفنانة منى فاروق، فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بكسر الصحون، معلقة: جيت أطلع الطاقة السلبية، وأفِشّ خُلقي بكسر الصحون".

وظهرت فى الفيديو بفستان مثير باللون الأسود مكشوف الصدر والاكتاف وهو ما جعل اطلالتها جريئة.


وكشفت الفنانة منى فاروق، في لايف عبر حسابها على إنستجرام، عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وأكدت أنها لم تفعلها من قبل وكله طبيعي. 

وردت منى فاروق على منتقديها وقالت:" ملكوش دعوة بحياتي، خليكوا في حالكم انا مبخافش، واللي بيقولو عني كلاموحش هتروحوا النار.

ردت الممثلة منى فاروق - عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام - على حالة الجدل التي أثيرت حول الفيديو المثير الذي نشرته مؤخرا، وظهرت فيه بفستان صيفي مكشوف وصفه البعض بأنه قميص نوم.

ونفت منى فاروق، ظهورها بقميص النوم في الفيديو مؤكدة أنه فستان صيفي عادي، وعلقت: «ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي .. يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد.. ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب».

وشنت منى فاروق، هجوما على منتقديها، قائلة لهم: «أنتوا مزعجين جدا .. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر .. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب».

وتابعت منى فاروق: «أنا في الأول والأخير بنت، بتتكلموا في عرضي ليه ؟؟ خافوا ربنا شوية».

 واختتمت منى فاروق: «ربنا موجود وهيعوضني خير .. وأنا في حماية ربنا».


شاهد الفيديو من هنا :





 

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