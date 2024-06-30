"مكنتش في حضن عادل إمام.. ونفسي يفتحوا باب الجهاد لفلسطين"





كشفت الفنانة ميسرة عن كواليس مشهدها الجريء مع الزعيم عادل إمام من فيلم "السفارة في العمارة" لأول مرة وذلك عبر وجودها ضيفة على برنامج "شاي بالياسمين" تقديم ياسمين الخطيب ويعرض على قناة النهار.

وتحدثت ميسرة عن مشهدها الشهير مع عادل إمام من فيلم "السفارة في العمارة" عام 2005، إذ جسدت وقتها شخصية فتاة ليل وأثارت بسببه جدلًا كبيرًا.

وبسؤالها من قبل ياسمين الخطيب: "ازاي بتتكسفي وصورتي مشهد الصاروخ في فيلم السفارة في العمارة في حضن عادل إمام؟".

وردت عليها ميسرة: "أنا مكنتش في حضن عادل إمام وتم تصوير رد فعلي وقولت صاروخ لوحدي، وبعد كده تم تصوير رد فعل عادل إمام لوحده وهو بيقول متبالغيش أوي كده".

وتطرقت ميسرة خلال حديثها عن علاقتها بالزعيم عادل إمام ومشاركته عددا من الأعمال السينمائية منها "بوبوس" و"السفارة في العمارة"، وعلاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار عن حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن معاناة الشعب الفلسطيني قالت: "الرجل الفلسطيني عمومًا في كل قطاع غزة وفلسطين مؤمن بقضيته حتى لو كان تمنها عياله، مؤمن بالقضية حتى لو كان تمنها مراته أو بنته، وهم رمز فخر لينا كلنا على إيمانهم بقضيتهم وإيمانهم بربنا، وبيستودعوا نفسهم وأولادهم ومفيش حاجة أغلى من الإنسان إلا ابنه، وبعدين كلنا نفسنا يفتحوا لنا باب الجهاد وكلنا هنروح".

يذكر أن الفنانة ميسرة تشارك ببطولة فيلم "أسرة في بعضينا" مع هشام إسماعيل، مروة عبدالمنعم، إبرام سمير، سارة درزاوي، ندى بسيوني، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول أخ وأخته، حيث يحاول الأخ الزواج في شقة العائلة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار العقارات، فتبدأ المواقف الكوميدية بينه وبين أخته وخطيبها ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.