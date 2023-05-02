مقتل وزير الدفاع في هذه الدولة على يد حارسه الشخصي لسبب صادم (صورة)

أطلق حارس شخصي النار على وزير أوغندي وقتله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بسبب خلاف خاص على ما يبدو، بحسب وسائل إعلام محلية.الوزير القتيل هو تشارلز إنغولا، ويشغل منصب وزير الدولة للدفاع في ظل حكومة الرئيس يويري موسيفيني، وهو كولونيل متقاعد.ذكرت محطة (يو بي سي) الرسمية ووسائل إعلام أخرى أن المهاجم، الذي لم تكشف هويته، أطلق النار على نفسه بعد ذلك.وقع الحادث داخل منزل إنغولا في إحدى ضواحي العاصمة الأوغندية كمبالا، ويتواجد محققو الشرطة في مسرح الجريمة.لم يتضح الدافع وراء الجريمة، لكن صحفا محلية قالت إن هناك خلافا واضحا بسبب راتب الحارس.قالت صحيفة نايل بوست المحلية على موقعها الإلكتروني ”الشهود يدعون أن الحارس كان يصيح بأنه لم يحصل على أجر منذ فترة طويلة رغم عمله لدى وزير”.شكل الحادث صدمة كبيرة في بلد قتل فيه مسؤولون بارزون آخرون في هجمات بأسلحة نارية على مدار سنوات.فقد أصيب قائد سابق بالجيش الأوغندي وقتلت ابنته عام 2021 عندما أطلق مسلحون النار على سيارتهما في كمبالا.