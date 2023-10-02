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مفتوح الصدر.. إليسا تثير ضجة بفستان جرئ وهذا سعره

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اليسا
الإثنين، 02-10-2023 11:18 ص

حرصت الفنانة إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إليسا في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش الستان الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان إليسا توقيع  ANINE BING ، وبلغ سعر التصميم إلى 500 دولار، أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري.

انتعلت إليسا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات الألماسية التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إليسا على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.


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