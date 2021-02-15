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مفاجأة.. ياسر سري يفوز بإقامة دائمة في بريطانيا

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ياسر سري
 
الإثنين، 15-02-2021 10:23 ص المصريون

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، أن المصري، ياسر سري، المتهم بمحاولة اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق، عاطف صدقي، في طريقه للحصول على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا.
وذكرت الصحيفة أن ياسر سري، الذي طلب اللجوء إلى بريطانيا عام 1994 لكن السلطات رفضت طلبه آنذاك، عكف طيلة السنوات الماضية على رفع أكثر من 8 دعاوى قضائية للحصول على حق الإقامة في بريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية البريطانية قولها :إن السلطات البريطانية تعتزم التحرك لمنع حق الإقامة التي فاز بها (الإرهابي) ياسر سري.
وحكم على ياسر سري  غيابيًا في عامي 1993 أو 1994 في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري عاطف صدقي، وفي  أعقاب مذبحة الأقصر عام 1997 أصدرت مصر قائمة بأربعة عشر إسلاميًا مطلوبًا، بما في ذلك، ياسر سري.
 

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