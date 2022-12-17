مشجع أجنبي يتحدث عن روعة استخدام «الشطاف» في قطر.. وشيخة قطرية تعلق

السبت، 17-12-2022
03:03 م
أثار مشجع رياضي
أجنبي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها عبر فيها
عن إعجابه بـ"الشطاف
" بمراحيض مونديال قطر
.
ونشر المشجع ديفيد
فويانيك، تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: "كنت أستخدم أدوات المرحاض
(الشطاف
) في قطر
لمدة شهر.. أشعر بالرعب الشديد لأننا نستخدم ورق التواليت فقط في المملكة
المتحدة/ أوروبا. هذا هو أفضل شيء على الإطلاق يا رجل".
ولقيت التغريدة
تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ووسط التفاعل نشرت
الشيخة القطر
ية، مريم آل ثاني تعليقا بتغريدة قالت فيها: "مونديال النظافة من
جميع النواحي".