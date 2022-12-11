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الأمن القطري يطرد مشجعًا إنجليزيًا من المدرجات .. ماذا فعل؟

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المشجع
Native
Teads
الأحد، 11-12-2022 10:26 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطرد مشجع إنجليزي من مدرجات أحد الملاعب، الأمر الذي اثار جدلًا واسعًا في الدوحة.
وأوضح مقطع الفيديو المنتشر نزول 2 من أفراد الأمن إلى المدرجات باتجاه أحد الأشخاص، وتم التعامل معه بطريقة آمنة دون تعدي.
وتم اصطحاب المشجع الإنجليزي بسلاسة إلى خارج أبواب المدرجات وسط نظرات باقي المشجعين، وعدم اعتراض من المشجع.

وظهر المشجع أثناء ضبطه وهو يرتدي إشارة ملونة بالوان الطيف، ترمز للمثلية، وهي الشارة المحظورة في مونديال قطر.
وكانت دولة قطر المستضيفة لكأس العالم فيفا قطر 2022 منعت إطلاقًا تداول أو ارتداء هذه الشارات، وطالبت الجميع باحترام أخلاق وعادات وعقيدة البلد المستضيف.

وأجبرت قطر الاتحاد العالمي لكرة القدم على تعميم تلك التعليمات واعتمدتها في اللائحة التنفيذية للبطولة، حتى أنها منعت نزول منتخب ألمانيا للملعب بتلك الشارة.


 

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