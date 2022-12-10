أثار الجدل في قطر لدعم المثليين جنسيًا.. وفاة صحفي أمريكي خلال تغطية مباراة الأرجنتين

السبت، 10-12-2022
10:36 ص
أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وفاة
الصحفي الأمريكي
الرياضي جرانت وال صاحب واقعة دعم المثلية الجنسية، والذي منعه الأمن من حضور إحدى
المباريات بسبب ارتدائه قميصا يحمل شعار المثلية.
وقال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، إن الصحفي الأمريكي الرياضي
الذي كان يغطي مباريات كأس العالم 2022، توفي.
وأوضح مراسل الإذاعة الوطنية العامة: يمكن أن تؤكد الإذاعة
وفاة
الكاتب المخضرم جرانت وال، توفي الجمعة في الدوحة بقطر
، أثناء تغطيته مباراة دور
الثمانية بكأس العالم بين الأرجنتين وهولندا.
وقال تيم سكانلان وكيل أعمال جرانت وال إن الأخير توفي يوم
الجمعة عقب تعرضه لأزمة صحية شديدة، أثناء تغطيته مباراة التانجو والطواحين، موضحا
أن وال بدا وكأنه يعاني مما يشبه أزمة صحية شديدة في بداية الوقت الإضافي.
وكان الأمن القطر
ي
رفض دخول الصحفي الأمريكي إلى ملعب أحمد بن علي المونديالي لحضور مباراة ويلز وأمريكا
ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات، من بطولة كأس العالم قطر
2022.
ونشر الصحفي الأمريكي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل
الاجتماعي تويتر، صورته خارج الملعب بسبب رفض أمن الملعب دخوله المباراة.
وتأهل المنتخب الأرجنتيني، مساء أمس الجمعة إلى الدور نصف
النهائي في بطولة كأس العالم 2022، بعد الفوز
على منتخب هولندا عن طريق ركلات الترجيح.