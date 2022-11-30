الأربعاء 30 نوفمبر 2022
توقيت مصر 18:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رونالدو يوافق على اللعب في نادٍ سعودي شهير مقابل هذا المبلغ الضخم

صدمة في السعودية.. وفاة مشهور «سناب شات» «أبو فيصل» بشكل مفاجئ

بالصور.. أول طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة في كأس العالم بقطر

بعد زواجه بأيام.. وفاة مفاجئة لمغنٍ شهير

تعليق مثير من خالد الغندور على أنباء انتقال إمام عاشور للأهلي

شيخة قطرية تسخر من منتخب بلادها بعد الهزيمة الثالثة

«ندمان».. الجزّار الذي طلّق زوجته بالثلاثة في فرح ابنته يفاجئ الجميع من جديد

مفاجأة صادمة.. الدولار سيتخطى 27 جنيهًا الفترة القادمة لهذا السبب

شاهد.. الشيف بوراك يخطف الأنظار في كأس العالم بإعداد «حلة محشي» لرجل المترو

تاجر الموبيليا وبائعة البخور.. علاقة آثمة انتهت بوفاتها أثناء ممارسة الرذيلة

ADS
 

بالصور.. أول طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة في كأس العالم بقطر

cdn4.premiumread
حكم
Native
Teads
الأربعاء، 30-11-2022 02:40 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الثلاثي ستيفاني فرابار ونيوزا باك وكارين دياز سيصبح أول طاقم تحكيم نسائي خالص يدير مباراة في كأس العالم للرجال حيث تم اختيارهن لتولي مسؤولية مباراة كوستاريكا وألمانيا بالمجموعة الخامسة يوم الخميس.

وستكون فرابار، التي كانت الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، الحكم الرئيسي لتحقق إنجازا جديدا في مسيرتها بعد أن أصبحت أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال في مارس وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وسيساعد الفرنسية البالغة من العمر 38 عاما البرازيلية نيوزا والمكسيكية دياز.

كما تشارك في البطولة في قطر سليمة موكانسانجا من رواندا وياماشيتا يوشيمي من اليابان.









 

إقرأ ايضا

262

بعد زواجه بأيام.. وفاة مفاجئة لمغنٍ شهير

elaosboa01659-1

«ندمان».. الجزّار الذي طلّق زوجته بالثلاثة في فرح ابنته يفاجئ الجميع من جديد

download

شاهد.. الشيف بوراك يخطف الأنظار في كأس العالم بإعداد «حلة محشي» لرجل المترو

أخبار متعلقة

download

شاهد.. الشيف بوراك يخطف الأنظار في كأس العالم بإعداد «حلة محشي» لرجل المترو

752

علاء مبارك يهاجم قطر ويعلق على حضور «السيسي» افتتاح بطولة كأس العالم

2022_11_20_19_22_56_214

تصريح مفاجئ من «أردوغان» على مصافحة الرئيس السيسي في قطر

1019171-FiA_B6eX0AwEX1M

حقيقة اعتناق مورغان فريمان الإسلام بعد مشاركته في حفل افتتاح كأس العالم بقطر

thumbs_b_c_83c86e90855be1a8b0f39b760acab118

لمن فاته حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022.. شاهد الفيديو

قطر-5

شاهد.. الشيف بوراك يفتتح فرع قطر ويفاجئ الجميع بالمشاركة في عرض راقص بشكل مذهل