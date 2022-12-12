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وفاة صحفي ثان بشكل مفاجئ أثناء تغطية مونديال قطر

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الصحفي الراحل خالد المسلم
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الإثنين، 12-12-2022 11:05 ص

 

 

توفي صحفي ثان أثناء تغطية أحداث مونديال قطر 2022، عقب يوم واحد فقط من وفاة صحفي أمريكي كان يغطي منافسات البطولة أيضا.

 

ونعت "قنوات الكأس" القطرية، في منشور على "تويتر"، يوم السبت، وفاة المصور خالد المسلم البالغ 43 عاما، الذي يعمل لديها في "إدارة الإبداع".

 

وقال موقع "فوكس" الرياضي، الاثنين، وصحيفة "غولف تايمز" أن المصور الصحفي القطري، خالد المسلم، توفي "فجأة" في نهاية الأسبوع.

 

وتأتي وفاة المسلم بعد يوم واحد فقط من إعلان وفاة الصحفي الأمريكي المتخصص بتغطية مباريات كرة القدم، غرانت وال، أثناء تغطيته لكأس العالم في قطر.

 

وتوفي وال الذي كان يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" الأمريكية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة لكرة القدم بين الأرجنتين وهولندا في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

 

 

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