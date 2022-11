شاهد.. الشيف بوراك يخطف الأنظار في كأس العالم بإعداد «حلة محشي» لرجل المترو

خطف الشيف التركي بوراك، الأنظار بين متابعي كأس العالم قطر بعد المبادرة الإنسانية منه تجاه للعامل الكيني المعروف بـ" رجل المترو "، حيث ذهب إلى مكان عمله وأعد له "حلة محشي".وظهر في الفيديو الشيف بوراك ، وهو يعد حلة المحشي للعامل وسط حضور جماهيري كبير، احتفاءً بالعامل الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.قصة رجل المترو بسبب حبه وإخلاصه لعمله البسيط الذي يتلخص في جلوسه على مدار 9 ساعات على الأقل على كرسي بجوار استادات مونديال العالم في قطر 2022م ووضعه كف تعبيرية كبيرة في يده مرددا في ميكرفون يمسكه جملة واحدة توجه الجماهير الأجنبية لإتجاه المترو، وهي : “Metro this way”.خطف الشاب الكيني صاحب الـ 23 عاما، أبو بكر عباس، قلب كل من رآه من المشاهير والجماهير بسبب خفة ظله وابتكاره في أداء عمله حيث أصبح يغني جملته الشهيرة “Metro this way” وترددها معه الجماهير الذين يأتون له ويدعونه لحضور مباريات كأس العالم 2022م في قطر رجل المترو في قطر «أيقونة المترو» و«سفير مترو قطر ».. بسبب حب الجماهير وتأثرهم بـ الشاب الكيني، أبو بكر عباس أطلق عليه هذين اللقبين بشكل رسمي وغير رسمي حيث أن الجماهير تأتي إلى مكان عمله من أجل الرقص والغناء معه جملته بأدائه الخاص لـ "Metro this way".وأنشا رجل المترو الكيني في قطر صفحة رسمية على تطبيق “تيك توك” ينشر فيها مقاطع فيديو ترويجية لعمله، كما كان من اللافت معه حضور الشيف الشهير “محمد بوراك أوزديمير” حيث طهي من أمامه قدر “محشي” وعزمه على تذوقه على أنغام "Metro this way".وتردد أن أبو بكر عباس تم تكريمه رسميا، ومدت فيزة عمله لمدة عامين قادمين ب قطر ، وحصل على العديد من هدايا ماركات شهيرة تكريما على إخلاصه لعمله، إضافة إلى دعوة VIP لحضور مباراة إنجلترا وأمريكا.