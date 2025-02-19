مشاجرة بالأسـ.ـلحة بين طلاب داخل مدرسة بدار السلام

قررت جهات التحقيق في القاهرة تجديد حبس ثلاثة طلاب وشخصين آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة التشاجر وحيازة أسلحة بيضاء، مما أدى إلى إصابة شخصين داخل مدرسة بمنطقة دار السلام.

ووفقًا للتحقيقات، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مقطع فيديو يظهر دخول بعض الأشخاص إلى إحدى المدارس في منطقة دار السلام بالقاهرة، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، حيث قاموا بالاعتداء على أحد الطلاب والمدرسين قبل أن يفرّوا من المكان. وعند مواجهة المتهمين بالمقطع، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المقاطع المصورة وفحصها، والتحقيق بشكل أوسع حول الواقعة.