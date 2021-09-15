مساعد وزير الخارجية السابق: بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق
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الأربعاء، 15-09-202109:30 م
قال
السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لن تقبل أن تتحكم إثيوبيا فى
مصيرها من خلال سد النهضة، ومصر تتحدث عن حقوقها بالقانون.
وأضاف
مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع
على قناة "صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر عضو فاعل فى الأسرة الدولية
ولن تقبل أن تكون هناك خطرًا يهدد حصتها المائية.
ولفت
مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تعمل من أجل الحفاظ على حقوقها، ولن تسمح لـ
أحد بالحصول على حقوقها أو ثرواتها.
وأشار
إلى أن مصر وفقًا لميثاق الأمم المتحدة لها الحق فى الدفاع عن أمنها إذا لم تلتزم إثيوبيا،
مشيرا إلى مصر تقدم كل الخير لأفريقيا فى العديد من المجالات.
وكشف
أن رئيس الاتحاد الأفريقي، سيوجه دعوات لـ الدول الثلاثة فى القريب العاجل من أجل التوصل
لـ اتفاق ملزم وقانونى لا يضر بمصالح دول المصب.
وأكد
أن الفترة الماضية شهدت اتصالات كثيرة من قبل الدبلوماسية المصرية، وبيان مجلس الأمن
بشأن السد سابقة لم تحدث فى تاريخ الأمم المتحدة.
وتابع
مساعد وزير الخارجية الأسبق :نحن أمام مشهد تفاوضى فى أزمة السد الإثيوبي بمعايير دولية،
و إثيوبيا حقها فى التنمية مشروع دون الضرر بمصالح الدول الأخري.
ودعا
مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مصر واثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول
بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن، وفق ما نقلته الشرق السعودية.
و قال
الدكتور مالك عقار، عضو المجلس السيادي السوداني، إن الصراع حول سد النهضة صراع سياسي، مؤكدا أنه لابد أن يقابل
بصراع مثله مطالبا السودانيين بالاتفاق حول مصالح البلاد العليا.
وطالب
عضو المجلس السيادي السوداني، الخبراء والعلماء بتحويل مخاطر سد النهضة إلى منفعة ودرء
مخاطره التي تهدد السدود السودانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف
عقار أن إثيوبيا لن تتوقف عن بناء السد مؤكدا استبعاد الجانب العسكري نظرا للعلاقات
التي تربط البلدين مشيرا إلى أن إثيوبيا استطاعت أن تكسب الرأي العام الأفريقي.
يأتي
ذلك وسط احتجاج أرسلته وزارة الري السودانية للسلطات الإثيوبية والاتحاد الأفريقي على
بيانات غير دقيقة تلقتها من نظيرتها الإثيوبية
بشأن ملء سد النهضة.
وقال
وزير الري السوداني، ياسر عباس، أمس الثلاثاء، إن إثيوبيا أمدت السودان بمعلومات خاطئة
بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف
عباس في بيان نشرته وزارة الري السودانية: “أبلغ وزير الري والموارد المائية؛ ياسر
عباس، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي؛ سيليشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات
الفنية التي زودت بها إثيوبيا السودان في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة
”.