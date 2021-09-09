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إثيوبيا تعلن انتصارًا دبلوماسيًا على مصر.. وشكري: جميع الخيارات مفتوحة

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سامح شكري
Native
الخميس، 09-09-2021 04:01 م

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الخميس، إن إعادة ملف سد النهضة إلى البيت الإفريقي تمثل "انتصارا دبلوماسيا كبيرا" لأديس أبابا.
وأضاف أن "محاولات تدويل سد النهضة" كانت أبرز التحديات التي واجهت إثيوبيا خلال العام الحالي.
وكان سامح شكري وزير الخارجية أكد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، حرص مصر على "تجنب صراع مسلح" حول سد النهضة.
وقال شكري في المقابلة التي نشرت أمس الأربعاء، إن مصر ملتزمة بالمحادثات، وإن "الصيغة كانت دائما أنه بالنسبة لأي دولة، جميع الخيارات مفتوحة دائما" في أزمة سد النهضة.
وشدد شكري على أن مصر حريصة على تجنب "أي نوع من الصراع العسكري".
ويعد السد تهديدًا لامدادات المياه لكل من مصر والسودان، فيما تعده إثيوبيا ضروريا للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.
 

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