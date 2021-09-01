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ما فعله صادم.. مصطفى محمد يتسبب في غضب عارم داخل المنتخب

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مصطفى محمد
Native
الأربعاء، 01-09-2021 10:29 ص

تسبب مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي جلاطا سراي التركي، في حالة من الغضب العارم داخل صفوف الجهاز الفني للمنتخب، بسبب عدم حضوره المعسكر والسفر إلى فرنسا دون الحصول على إذن من المنتخب.
وقال أحمد حسام "ميدو"، إن هناك حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري بسبب عدم حضور مصطفى محمد لمعسكر الفراعنة.
وقال ميدو فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "هناك "استياء كبير" داخل معسكر منتخب مصر بسبب عدم حضور مصطفي محمد لمعسكر المنتخب في التوقيت المحدد، وتوجهه من تركيا إلي فرنسا مباشرة من أجل التفاوض مع نادي بوردو دون إذن من الجهاز الفني للمنتخب".
وأضاف: "فى النهاية مصطفي محمد لاعب جيد للغاية ولكن يجب أن يبتعد عن العشوائية ويحاول المشاركة بشكل أساسي مع النادى التركي".
ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا مساء اليوم فى الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .
‎وسبق أن تقابل المنتخبان 5 مرات، بواقع 4 مواجهات رسمية ومباراة ودية وحيدة، قبل مواجهة الأربعاء، ويتفوق الفراعنة بشكل واضح على حساب أنجولا.

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