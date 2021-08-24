بسبب ما فعله مع الفتيات.. بلاغ رسمي لمنع مشهور سعودي من دخول مصر

الثلاثاء، 24-08-2021
08:11 م
تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ة، حمادة الصاوي، ضد البلوغر السعودي الشهير ، مطلق السلطان
، لمنعه من دخول البلاد، لإهانته الفتيات والسيدات المصر
يات.
وأوضح المحامي في بلاغه أن السلطان، يستخدم أساليب مبتذلة تتنافى مع القيم والتقاليد العامة، وذلك لنشر تلك الفيديوهات وسرعة تداولها، وتعدى في بدايته على دولة الكويت الشقيقة، مما أثار حفيظة مواطنيها ضده.
وأضاف سمير صبري في بلاغه: “الآن أتى الدور على مصر
ليخرج مطلق السلطان
، بفيديو على موقع فيسبوك يتحدث فيه عن الشعب المصر
ي بأنه يشتهر ببعض الحركات والكلمات الغير لائقة”.
وتابع المحامي في بلاغه، أن البلوغر السعودي مطلق السلطان
، لم يتوقف الأمر عند تنمره على الشعب المصر
ي، بل قام بتوجيه السباب لكل المعترضين من الفتيات والسيدات المصر
يات.
واختتم سمير صبري، بلاغه للنائب العام بإصدار قرار بإدراج اسم مطلق السلطان
على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.