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بسبب ما فعله مع الفتيات.. بلاغ رسمي لمنع مشهور سعودي من دخول مصر

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مطلق السلطان
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الثلاثاء، 24-08-2021 08:11 م

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ة، حمادة الصاوي، ضد البلوغر السعودي الشهير ، مطلق السلطان، لمنعه من دخول البلاد، لإهانته الفتيات والسيدات المصريات.
وأوضح المحامي في بلاغه أن السلطان، يستخدم أساليب مبتذلة تتنافى مع القيم والتقاليد العامة، وذلك لنشر تلك الفيديوهات وسرعة تداولها، وتعدى في بدايته على دولة الكويت الشقيقة، مما أثار حفيظة مواطنيها ضده.
وأضاف سمير صبري في بلاغه: “الآن أتى الدور على مصر ليخرج مطلق السلطان، بفيديو على موقع فيسبوك يتحدث فيه عن الشعب المصري بأنه يشتهر ببعض الحركات والكلمات الغير لائقة”.
وتابع المحامي في بلاغه، أن البلوغر السعودي مطلق السلطان، لم يتوقف الأمر عند تنمره على الشعب المصري، بل قام بتوجيه السباب لكل المعترضين من الفتيات والسيدات المصريات.
واختتم سمير صبري، بلاغه للنائب العام بإصدار قرار بإدراج اسم مطلق السلطان على قوائم الممنوعين من دخول البلاد. 
 

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