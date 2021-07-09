مرض لاعين.. وفاة جيهان السادات والرئيس يصدر قرارًا عاجلًا بشأنها

الجمعة، 09-07-2021
01:06 م
توفيت
السيدة جيهان السادات
، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اليوم الجمعة، بعد صراع
قصير مع المرض، وفى ظل توارد بعض الأسئلة خلال الفترة الماضية مع بداية مرضها حول حقيقة
إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذى يمكن أن يكون سبب الوفاة
، حسم محمد أنور عصمت
السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الأمر بنفى إصابتها بفيروس كورونا.
وقال
محمد أنور السادات، فى تصريحات إعلامية، مساء الخميس، إن السيدة جيهان السادات
، أصيبت
بمرض السرطان منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى
مصر، وكانت تتلقى العلاج فى أحد المراكز الطبية وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن
على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات تكاد تكون ممنوعة، مشددًا على أنها لم تصب
بفيروس كورونا.
من
جانبها نعت رئاسة الجمهورية ، اليوم الجمعة، ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات
،
قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع قصير مع المرض.
وأصدر
الرئيس عبد الفتاح السيسي
، اليوم الجمعة، قرار
ا بمنح جيهان السادات
وسام الكمال، مع
إطلاق اسمها على محور الفردوس.