الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

قرار عاجل للإخوان في تركيا بعد وقف جميع أنشطتهم

إخوان-الخارج
.
Native
السبت، 03-07-2021 07:42 م

بعد قرار السلطات التركية وقف أنشطة جماعة الإخوان الإعلامية من أراضيها، وما تبعه من تعليمات لعدد من مذيعي الجماعة بوقف كافة أنشطتهم الإعلامية على وسائل التواصل، قررت الجماعة حل مكتبها في تركيا وكذلك مجلس شورى الإخوان.
وكشف مصدر بحسب موقع العربية.نت، أن الجماعة قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى مثل كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا، فضلا عن عدد من دول البلقان.
وكانت جماعة الإخوان قد خططت لنقل فضائياتها الموجهة لمصر خارج تركيا خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور، حيث قررت الجماعة نقل فضائية “وطن” المملوكة كليا لها ودمجها في فضائية “الحوار” التي يديرها الإخواني الفلسطيني عزام التميمي من لندن.
 

إقرأ ايضا

Screenshot_5-674x675-1

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

202011300226262626

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

download

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

أخبار متعلقة

1047910350_0_254_3068_1914_1000x541_80_0_0_14b23374e3f79cf15ba56b359cd83cac

قرار بمنع هذه الفئة من تلقي لقاح أسترازينيكا

1566713_0

أول قرار رسمي ضد نجل محمد حسين يعقوب

640x480

قرار عاجل من الكويت بشأن الوافدين

download

تصريحات جديدة من تركيا بشأن مصر والسعودية

images

بعد الكارثة.. قرار سعودي عاجل بإخلاء قرية كاملة من السكان

1542155321518710647

شاهد.. محمد ناصر يودع متابعيه: سأختفي