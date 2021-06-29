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مفاجأة والسبب صادم.. والد نجيب ساويرس توفى منذ يومين

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الثلاثاء، 29-06-2021 08:24 م

أعلن الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز الـ 91 عاما، والد كل من رجال الأعمال، نجيب ساويرس ونصيف ساويرس وسميح ساويرس ، وعميد عائلة ساويرس في مصر.
وأكد مصدر، أن أنسي ساويرس توفي مساء أول أمس الأحد الماضى، ولم يتم الإعلان عنها إلا صباح اليوم الثلاثاء.
وكشف المصدر – حسب موقع صدى البلد- سبب تأخر الاعلان عن خبر الوفاة وذلك لترتيب الأوضاع حتى لا تتأثر البورصة.
أكد القمص مينا عزيز مسؤول العلاقات العامة بكاتدرائية الأنبا شنودة بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية له اليوم أنه سيتم إقامة قداس صلاة جنازة، أنسى ساويرس، بكنيسة العذراء بالجونة.
وأضاف القمص مينا عزيز، أنه سيترأس قداس صلاة جنازة رجل الأعمال أنسي ساويرس، الأنبا ارميا مدير المركز الثقافى القبطى بالقاهرة.
وعن السيرة الذاتية للراحل، توفي أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 عاما، حيث ولد في 30 أغسطس 1930 في محافظة سوهاج، لعائلة قبطية، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من "جامعة القاهرة" عام 1950.
 

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